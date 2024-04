Pompei - al via il monitoraggio per 13 000 ambienti

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono più di 13mila gliche compongono la città antica di, testimonianza unica della vita quotidiana nell’Impero romano: una sfida enorme per la conservazione di un patrimonio fragile, che in passato ha subìto danni a causa di mancati interventi di manutenzione e cura. E così – dopo il crollo di un edificio antico, la Schola Armaturarum, nel 2010, e il successivo intervento di salvataggio nell’ambito del Grande Progetto, finanziato con 105 milioni di euro da Ue e Stato italiano e conclusosi nel 2022 – i tecnici del Parco archeologico sono ora impegnati a mettere in campo una strategia innovativa per preservare il sito nella media e lunga durata. Obiettivo: evitare che in futuro si torni nuovamente a situazioni emergenziali ed alla necessità di grandi interventi straordinari. “La chiave ...

