Inter-Cagliari Primavera 3-0 - pagelle | Sarr - Owusu devastante 7 5

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024) L’vince con il risultato di 3-0 contro ile mette al sicuro ancora la vetta della classifica. Amadouapre e merita il 7, voto più per il Man of the Match: Enoch. Ledella gara. Raimondi 6: La partita viene indirizzata nei binari giusti, infatti non deve fare nemmeno una parata.– DIFESA Aidoo 6: Buona spinta sulla fascia destra, anche se i più grandi pericoli arrivano dall’altra parte. Prestazione più che sufficiente. Stante 6: Solido e senza alcun tipo di problema. Partita ordinata, fa quello che deve e chiude anche con il clean sheet. Alexiou 6.5: Si immola per la sua squadra, difende benissimo e ci mette in più la testa. Nei primi 20 ...