Maltempo - allerta gialla in sei regioni

(Di venerdì 19 aprile 2024) 9.46 Prosegue l'ondata disu Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e ancora forti raffiche di vento. Un fine settimana invernale, con la neve che è tornata a cadere sugli Appennini, in varie, grazie alle temperature ben inferiori alla media stagionale. Possibili altre nevicate oltre i 1.200 metri. In arrivo ancora aria fredda dal Nord Europa, con fenomeni più diffusi al Centro.

