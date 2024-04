Condanna a 7 anni per molestie su minore - il prete che non parlò va a giudizio

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 47originario della provincia di Taranto è statoto con rito abbreviato a 7con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su una ragazzina di 13. I fatti risalgono al dicembre del 2021, quando sia l’uomo che la ragazzina erano ospiti di una casa alloggio sita in provincia. Nella vicenda sarebbe coinvolto anche un sacerdote, a cui vengono contestate false informazioni in quanto sarebbe stato a conoscenza dei fatti ma non avrebbe parlato trincerandosi dietro il segreto confessionale, istituto riconosciuto ai religiosi dal diritto canonico. Ad emettere la sentenza diè stato il giudice Fulvia Misserini che ha disposto anche il rinvio aper il sacerdote, il quale – secondo la Procura – non avrebbe appreso ...