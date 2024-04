Tolsero la pistola a un vigile Condannati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono statia 2 anni e 2 mesi per rapina dell’arma (e assolti dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni), con sospensione condizionale della pena, due dei tre giovani finiti a processo con rito abbreviato per aver aggredito, disarmandolo, un agente della Polizia locale in borghese in zona Navigli, a Milano, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 2022. Un terzo imputato, invece, ha patteggiato due anni, anche lui a pena sospesa. La sentenza è stata emessa ieri dal giudice Roberto Crepaldi. L’inchiesta, coordinata dai pm Maria Cristina Ria e Ilaria Perinu, aveva accertato che i ragazzi facevano parte di un gruppo più ampio, in gran parte skater di Bolzano, e le immagini di quanto accaduto erano finite sul web. I tre erano imputati per resistenza a pubblico ufficiale perché, secondo le accuse, si avvicinarono all’agente, che stava ...