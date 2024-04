Pratiche doganali e spedizioni - Ocean export operator a Segrate. Contratto full time per gestire spedizioni e contatti con clienti nazionali e internazionali. Retribuzione IV livello Ccnl. Info su Afolmet.it.msn

L'assessore lombardo con Coldiretti in difesa del cibo italiano - L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, sottoscrive la raccolta firme 'No fake in Italy' lanciata da Coldiretti per una proposta di legge europea di iniziativa popolare ...ansa

Made in Italy, da Federmoda un vademecum contro i falsi - Un vademecum per le aziende e i consumatori per un acquisto sempre più consapevole. E' quello messo a punto da Federmoda di Confcommercio in concomitanza con la prima Giornata nazionale del Made in It ...ansa