Guardiola | il ’triplete’ passa dal Real Bayern in Champions per il riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se si potesse infilare il calcio in un tubetto probabilmente sulla confezione troveremmo scritto Manchester City-Madrid. Va in scena questa sera alle 21 (Prime video) un puro concentrato di pallone per la sfida dicon le due squadre più in forma del momento, in coppia con l’altro quarto di finale (semprè più che nobile), fraMonaco e Arsenal. Il rematch della semifinale dello scorso anno, vinta, anzi, stravinta dalla squadra disui Blancos (il ritorno finiì 4-0), poi la coppa dalle grandi orecchie andò al City. All’andata si è visto un pirotecnico 3-3 definito anche da Ancelotti "uno spot per il calcio", e stasera si parte come a reti bianche. Ma Pep ha un obiettivo nel mirino: in vetta alla Premier League e ad un passo dalla finale di FA Cup, ha anche l’occasione di tenere vivo il sogno ...