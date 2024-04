Meteo | forti piogge e temperature in calo | le previsioni di Gussoni IlMeteo it a Notizie com

(Di martedì 16 aprile 2024) Condizioniin peggioramento su tutta Italia: addio alleestive, rischio eventi estremi. Nei prossimi giorni arriverà un’ondata di aria molto fredda dal Nord Europa, che destabilizzerà il clima delle ultime settimane. A partire già da oggi in Italia il tempo è cambiato e lestanno scendendo.Italia:in, pioggia e grandinate in arrivo, ledi(Il.it) –.comLe zone a rischio maggiore sono il Nord Est e a partire da metà settimana, anche il Centro Sud. Il mix di corrente calda presente nel Mar Mediterraneo e proveniente dall’Africa e quella fredda che arriverà dalla Scandinavia, potrebbe causare eventi estremi come grandinate e nubifragi. ...

Meteo in Veneto, come da previsioni il Maltempo ha colpito in alcune zone della regione durante il pomeriggio di martedì 16 aprile. All'improvviso il vento forte poi la tempesta e quindi... (ilgazzettino)

Ciclone Gori in arrivo sull' Italia . Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio meteo rologico dell?Aeronautica Militare ha indicato... (ilmattino)

