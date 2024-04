Polpette spinaci e ricotta | cuociono in un sughetto saporito

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ledisono morbidi bocconcini, saporiti ed invitanti, cotti in unal pomodoro che le rende irresistibili. Possiamo cuocerle in pentola e o in forno, a seconda delle nostre abitudini, sono sempre deliziose! Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!al sugo: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: per le: 250 gr disurgelati (circa 6/7 cubetti) 250 gr di1 uovo intero 70 gr di parmigiano reggiano 45 gr di pangrattato 1 spicchi0 di aglio 1 ciuffetto di prezzemolo q.b. di sale e pepe olio extravergine di oliva per il sugo di pomodoro: 450 ml di passata rustica di pomodoro 1 ...