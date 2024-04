Malore Ndicka | Rodia | “Fondamentale tenere sotto controllo le procedure e i percorsi da attivare”

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Quando accadono episodi come quello dibisognalee idasenza stare troppo a pensarci“. Così Fabio, coordinatore dello staff medico della Lazio, intervenuto ai microfoni de ‘La politica nel pallone‘, in onda su Radio Rai Gr Parlamento all’indomani delaccusato dal difensore della Roma Evancontro l’Udinese. “Noi come Lazio siamo molto sensibili al tema della prevenzione: a Formello attuiamo piccoli accorgimenti per ridurre il rischio e ogni due anni facciamo un corso a tutti i tesserati per insegnare sia le manovre di rianimazione che l’uso del defibrillatore – ha aggiunto – Molti calciatori della Lazio, non a caso, hanno quest’attestato e ...

