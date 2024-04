Chi è Pietro Fanelli? Età | altezza | fidanzata e Instagram

Nuove accuse per Pietro Costanzia di Costigliole , il 23enne arrestato per aver aggredito a colpi di machete un ragazzo a cui è stata poi amputata una gamba. A presentare denuncia nei suoi confronti ... (fanpage)

Il teatro come cura per il disagio psichico degli adolescenti - "Chi come me" al Teatro Franco Parenti di Milano sino al 5 maggio è un testo dell'israeliano Roy Chen per la regia di Andrée Ruth Shammah. Cinque ragazzi divorati dall'angoscia in una struttura psichi ...famigliacristiana

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni e sondaggi: Greta e Aras tornano in gioco, Peppe Di Napoli a rischio eliminazione Khady Gueye la preferita - Terzo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2024 è tempo di eliminazioni. Stasera in tv, lunedì 15 aprile, durante la terza puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria con ...ilgazzettino

“Fango e sangue”, il libro e l'ultima inchiesta sulla strage di Erba - «Noi siamo i Castagna. Noi siamo la famiglia Castagna. Noi siamo Pietro, Beppe. Siamo Carlo, Raffaella. Siamo Paola e Youssef. Ci sono persone che hanno ritenuto di accusare Pietro Castagna di aver uc ...ilsecoloxix