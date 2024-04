Papa | dramma denatalità | media di 46 anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 aprile 2024) 10.40 "Viviamo in un tempo ditica, l'etàdegli italiani è 46, degli albanesi 23", ha dettoFrancesco in udienza con il Movimento aduli degli Scout italiani. "E' un'epoca in cui l'uomo sembra aver smarrito il gusto del generare e del prendersi cura dell'altro,e forse anche il gusto di vivere", ha continuato. Una culla, ha detto, "simboleggia la gioia per un bimbo che viene alla luce, l'impegno perché possa crescere bene, la speranza per ciò che potrà diventare", ha sottolineato Bergoglio.