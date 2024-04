Facchetti | «Inter | andiamo a vincere lo scudetto al derby del 22!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024) Gianfelice, figlio del grande Giacinto, ha presentato il suo ultimo libro sui grandi capitani. Poi spinge affinché l’vinca lonel. FASCIA E? Gianfelicea Sport Mediaset non si nasconde: «La fascia è un simbolo che resta lì, a volte la si dà a chi ha più appeal, più presenze. Aver dato la fascia a Lautaro Martinez lo ha responsabilizzato, motivandolo maggiormente.? Di certo è goloso, speriamo die andare a Piazza Duomo a far baccano perché ce lo meritiamo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...