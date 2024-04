Calhanoglu | «Scudetto nel derby? Sarebbe cosa folle! Una speranza»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024), intervistato da CBS Sports, ha parlato della stagione con l’Inter, il suo cambio di posizione e del suo possibile futuro. Il centrocampista inoltre si sofferma sulla possibilità di vincere locontro il Milan STAGIONE – Queste le parole di: «Inter? Il segreto è che dopo la finale persa col Manchester City ci siamo allenati duramente per diventare uno dei migliori 5 club d’Europa secondo me. Abbiamo un allenatore aperto che controlla bene tutto, non è facile per lui ma noi giocatore glie lo rendiamo facile. La mia nuova posizione? Tutti mi conoscono come un numero 10, specialmente per le mie punizioni nel passato. Sono cresciuto nel mio nuovo ruolo che mi piace molto. Dopo l’addio di Brozovic ho preso quella posizione, sono felice. Qualche volta gioco come difensore, ci muoviamo molto e cerchiamo di creare ...