AORN San Pio | open week dedicato alla salute della donna

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn prima linea per le Donne: l’SAN PIO di Benevento e la Fondazione ONDA Bollini Rosa insieme per unprevenzione. Un’iniziativa nata per celebrare la IX Giornata Nazionale dedicata, che ricorre il 22 aprile. Sarà possibile, dunque, effettuare visite gratuite dal 18 al 24 aprile presso gli ambulatori dell’ Azienda Ospedaliera San Pio. Nel corso dell’saranno offerte visite specialistiche gratuite. Giovedi 18 aprile visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso l’ambulatorio medico ubicato al secondo piano del Padiglione” Santa Teresa”. Giovedi 18 aprile visite ambulatoriali di ...

