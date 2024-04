Ritiro da Gaza Sud | quattro scenari possibili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildelle truppe israeliane daSud segna una svolta significativa nei complessi equilibri geopolitici della regione. Questa decisione, presa dopo che Hamas è stata dichiarata non più operativa come struttura militare nella zona, apre diverse potenziali vie d’azione efuturi. Il primoo riguarda un’operazione a Rafah, indicativa di una continua tensione nella regione. La situazione in Libano e l’escalation con l’Iran rimangono altrettanto critiche, suggerendo un orizzonte di instabilità e nuoviconfronti. La smobilitazione da Khan Younis porta con sé varie interpretazioni. Alcuni vedono in questa mossa un tentativo di distensione nei confronti degli Stati Uniti e una necessità di dare respiro alle truppe dopo mesi di operazioni. Altri, invece, la considerano una ...