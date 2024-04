Rissa sulla terrazza di un bar | rimangono feriti 5 soldati dell’esercito

(Di lunedì 8 aprile 2024) Deisi scontrano all’interno di un pub con degli abitanti del posto ed esconoin cinque: uno di questi è ricoverato Sono in corso indagini internazionali tra Belgio e Portogallo dopo i fatti avvenuti qualche giorno fa e che hanno coinvolto alcuni militari belgi. Questi si erano recati a Beja, città situata a 170 chilometri a sud di Lisbona, per svolgere un’esercitazione in campo internazionale. Fanno parte di un distaccamento dell’aeronautica militare che si trova da diversi giorni nella base aerea del posto e stavano partecipando all’esercitazione dell’ABT-L 2024, sotto il comando delle forze armate belghe. Mentre avevano qualche ora di pausa hanno deciso di recarsi in un bar del luogo ed è qui che è scoppiato il caos. Un pub della Guinnes – Cityrumors.itTutto sembrava sereno, ma tra un bicchiere di birra e una chiacchierata all’interno ...

Probabilmente, in quest’edizione, a regalare più perle trash dentro e fuori il Grande Fratello 2023 è stata la famiglia di Greta Rossetti. Purtroppo o per fortuna per lei, ancora non è dato saperlo. ... (tuttivip)

A seguito dei numerosi gossip, in queste ore un ex inquilino ha rivelato la verità sulla rissa al party post Grande Fratello L'articolo Grande Fratello , arriva la verità sulla rissa al party post ... (novella2000)

Maxi Rissa, accoltellato un giovane di 33 anni - Carpi (Modena), 8 aprile 2024 – Si sono affrontati in strada, precisamente in via Carlo Marx a Carpi, in una ‘maxi-Rissa’ in cui sono comparse anche mazze da baseball e coltelli.ilrestodelcarlino

Lite col rivale, lo minaccia con un coltello: Poi scoppia la Rissa: panico sulla Statale a Marina - MONTEMARCIANO Denunciato dai carabinieri un 54enne residente a Montemarciano che sabato notte ha minacciato una persona, brandendo un coltello, in un parcheggio nei pressi della Statale di ...corriereadriatico

Maxi-Rissa fra due gruppi di cittadini stranieri a Modena - In una struttura che accoglie molti immigrati, polizia, carabinieri e Municipale fermano una lite che termina con 6 feriti non gravi e 5 arresti ...rainews