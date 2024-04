La morte di Purgatori I periti | poteva salvarsi | Bastava un antibiotico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un’endocardite infettiva che si sarebbe potuta curare con una serie di antibiotici. Questo avrebbe ucciso il giornalista Andreamorto il 19 luglio dello scorso anno. La novità su cosa abbia causato ladel giornalista arriva dalla perizia della procura di Roma. La malattia non è stata mai diagnosticata, ma sarebbe stata possibile debellarla "con una efficace cura antibiotica", mettono nero su bianco i medici legali incaricati dai pm capitolini di capire le cause del decesso die se ci siano state negligenze e sviste da parte dei medici che lo hanno avuto in cura. Lo scorso 21 marzo, proprio per appurare la verità sulladel conduttore di Atlantide, il gip di Roma aveva affidato la maxi perizia. La perizia sembra quindi tracciare le prime risposte ai molti interrogativi che la ...