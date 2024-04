(Di domenica 7 aprile 2024) Lorenzosupera in due set Taylorcosì aldeldi. Gran prova dell’azzurro, che ritrova la sua superficie preferita e torna al successo dopo lo stop al primoad Estoril. 6-4 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco il punteggio in favore del carrarino, che ora attende il vincitore del derby transalpino tra Arthur Fils e Adrian Mannarino. LA CRONACA DEL MATCH – Avvio equilibrato, con i due giocatori che devono ancora prendere le misure con l’avversario e con la superficie. Il primo a rompere l’equilibrio è l’americano, che si prende il break del 4-2 nel sesto game sfruttando una serie di errori di troppo del tennista carrarino. A questo punto peròesce ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Fritz , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Esordio ostico per il tennista azzurro, che non sta vivendo ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Fritz , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Esordio ostico per il tennista azzurro, che non sta vivendo ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Fritz , incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra battuta). Esordio ostico per il tennista azzurro, che non sta vivendo ... (sportface)

Masters 1000 Montecarlo 2024, esordio vincente per Musetti: battuto l’americano Fritz in due set - Esordio vincente al Masters 1000 di Montecarlo per Lorenzo Musetti, che ha eliminato l'americano Taylor Fritz in due set.tag24

Masters 1000 Montecarlo: Musetti schianta Fritz in due set e avanza al secondo turno - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

Musetti incanta all'esordio al Masters 1000 di Montecarlo: elimina la testa di serie n° 13 Taylor Fritz - Masters MONTECARLO - L'azzurro inizia benissimo il suo percorso nel torneo del Principato eliminando la testa di serie n° 13 Taylor Fritz con un doppio 6-4 ...eurosport