Fedez a Miami e il ' metodo Ferragni' | tra locali e auto di lusso | «Dove mettete il portafoglio?» Le risposte agli hater

Fedez e Chiara Ferragni conducono ormai vite da single: il divorzio sembra essere imminente e un riavvicinamento, ora come ora, pare proprio impossibile. mentre lui è a Miami , lei si gode Milano: in ... (donnapop)

Da Dubai a Miami, passando per Milano, Fedez e Ferragni proseguono la narrazione in parallelo. E il rapper non manca di lanciare una frecciatina alla moglie (o ex moglie) (ilgiornale)