Un nuovo scandalo scuote il mondo della cultura: Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, avrebbe beneficiato indebitamente di oltre 860mila euro di Tax Credit per un film mai realizzato. La vicenda, al centro di un’assemblea parlamentare, solleva dubbi sulla trasparenza dei procedimenti e sulle possibili truffe ai danni del Ministero della Cultura. Tassinari (FI) annuncia che sarà affrontato in commissione; un caso che potrebbe cambiare le regole di accesso ai fondi pubblici.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha beneficiato della Tax Credit per un film mai realizzato. Tassinari (FI): “ Procedimenti da correggere, ne parlerò in commissione Cultura” Avrebbe utilizzato una delle svariate identitĂ anche per truffare il Ministero della Cultura. O almeno cosĂŹ pare dalle ultime notizie che riguardano la vicenda di Villa Pamphili. Francis Kaufmann, utilizzando l’alias Rexal Ford, avrebbe ottenuto 863.595,90 euro di fondi pubblici del Tax Credit per il film Stelle della Notte, che però non è mai stato girato. (Foto Web) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com Š Notizie.com - Rexal Ford e la Tax Credit, Tassinari (FI): “Procedimenti da correggere, ne parlerò in commissione”

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

