Onana Il Manchester united scarica l’ex Inter | scelto il sostituto

Il mercato estivo del Manchester United si infiamma con notizie di cambiamenti epocali: l’eventuale addio di André Onana, ex Inter, apre le porte a una nuova era sotto la guida dei Red Devils. La suggestione di un suo sostituto, come Emiliano “Dibu” Martínez, segna il desiderio di rinvigorire la porta di Old Trafford con un tocco di talento e affidabilità. Ma quali saranno le prossime mosse? Scopriamo insieme i dettagli di questa rivoluzione.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Manchester United, con il possibile addio dell’ex Inter André Onana. I dettagli. Il possibile arrivo di Emiliano “Dibu” Martínez al Manchester United rappresenta un’ulteriore conferma del fallimento dell’esperienza di André Onana a Old Trafford, dopo l’addio all’ Inter nell’estate 2023. Secondo fonti vicine al club inglese, i Red Devils hanno avviato contatti diretti con l’ Aston Villa per assicurarsi il portiere argentino, valutato attorno ai 40 milioni di euro. Martínez, campione del mondo con l’Argentina e leader tecnico del club di Birmingham, non si opporrebbe a un trasferimento in una big europea, e l’operazione è già entrata nella sua fase esplorativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Onana, Il Manchester united scarica l’ex Inter: scelto il sostituto

