Galaxy AI potrebbe restare gratuita per sempre

Se le recenti indiscrezioni si rivelassero verificate, Galaxy AI di Samsung potrebbe rimanere accessibile gratuitamente per sempre, offrendo agli utenti una potenza intelligente senza costi nascosti. Questa possibilità rivoluzionerebbe il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili, rendendo la tecnologia più accessibile e innovativa. Ma cosa significa davvero questa notizia? Scopriamolo insieme.

Secondo una recente indiscrezione condivisa in rete la suite Galaxy AI di Samsung potrebbe non diventare mai a pagamento

Samsung Galaxy S25 FE potrebbe avere un processore MediaTek - Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung potrebbe optare per il processore MediaTek Dimensity 9400 per il suo atteso Galaxy S25 FE.

Oggi durante “Point Break” sarà nostra ospite Stefania Pinto, sorella di Ornella, vittima di femminicidio. Una testimonianza forte e necessaria per non restare in silenzio. FM 100.00 App Gratuita per Android e iOS www.radiocapri.it DAB #RadioCapri #Poi Vai su Facebook

Galaxy AI potrebbe restare gratuita per sempre; Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7, chi si aspettava grandi novità potrebbe restare deluso; OPPO Testa e Resta: un FIND X8 Pro in prova per 30 giorni GRATIS.

Galaxy Fold 7 e Flip 7 avranno accesso gratuito a Google AI Pro | Rumor - Sembra proprio che anche i nuovi Samsung Galaxy Fold7 e Flip 7 garantiranno un periodo di prova a Google AI Pro. Scrive hdblog.it

Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7, chi si aspettava grandi novità potrebbe restare deluso - Nel 2024 Samsung ha dato una prima, strana scossa alla sua lineup di pieghevoli: oltre ai Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, che hanno raccolto e rilanciato in maniera piuttosto lineare l'eredità ... Come scrive msn.com