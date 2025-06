Brindisi muore a 15 anni dopo una febbre | indagini sul decesso

Tragedia a Brindisi: dopo un’iniziale ricovero per una febbre, un giovane di 15 anni viene trasferito d’urgenza a Lecce, dove il suo cuore improvvisamente cessa di battere. Le indagini sono in corso e i medici sospettano una possibile CID. Una vicenda che sconvolge l’intera comunità e solleva interrogativi sul rischio di complicanze impreviste nei giovani. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Prima il ricovero a Brindisi, poi il trasferimento d'urgenza a Lecce, dove il suo cuore ha smesso di battere. I medici parlano di una possibile CID.

Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sul decesso di Jennifer Pagliara - Tragedia a Squinzano: Jennifer Pagliara, appena 15 anni, perde la vita dopo un rapido peggioramento di salute, sospettando una CID.

Muore a 15 anni dopo una febbre a Brindisi: indagini sulla morte di Jennifer Pagliara #lecce #brindisi #squinzano #jenniferpagliara #20giugno

Arriva in ospedale con la febbre alta e muore dopo due giorni a 15 anni. E adesso, sul caso della scomparsa di Jennifer Pagliara di Squinzano, la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.

Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sulla morte di Jennifer Pagliara - Jennifer Pagliara si è spenta all’improvviso, dopo pochi giorni di febbre alta e un peggioramento che nessuno si aspettava. Secondo msn.com

In ospedale con febbre a 41°, 15enne muore due giorni dopo: dolore e lutto in paese. Disposta autopsia - Muore a soli 15 anni dopo essere arrivata in ospedale con febbre alta. Segnala corrieresalentino.it