Juventus Women Cambiaghi si presenta in bianconero | Prime sensazioni positive Delle mie nuove compagne ho notato una cosa Per la prossima stagione voglio conquistare la doppia cifra

Michela Cambiaghi si presenta entusiasta alla Juventus Women, condividendo le sue prime impressioni e l’entusiasmo per questa nuova avventura. La sua determinazione è chiara: conquistare la doppia cifra nella prossima stagione, puntando a grandi traguardi con le sue nuove compagne. Con un mix di entusiasmo e ambizione, la giovane attaccante si prepara a scrivere pagine importanti nel club bianconero, pronto a dimostrare il suo valore in campo.

Juventus Women, Cambiaghi si presenta: tutte le primissime sensazioni a riguardo da parte della nuova attaccante della bianconera. Dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Michela Cambiaghi sono arrivate anche le primissime impressioni di Michela Cambiaghi. Ecco cos’ha detto la nuova attaccante della Juventus Women ai canali ufficiali bianconeri. PRIME SENSAZIONI – « Le prime sensazioni sono molto positive. È un mondo nuovo che non vedo l’ora di conoscere sempre di più, sono molto emozionata ed entusiasta ». CHE TIPO DI CALCIATRICE È CAMBIAGHI – « Tutti mi descrivono come una punta moderna. Mi piace attaccare la profondità alle spalle della difesa avversaria, legare il gioco fra centrocampo e attacco e chiudere l’azione in area di rigore sfruttando un gesto tecnico che sento mio come il colpo di testa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Cambiaghi si presenta in bianconero: «Prime sensazioni positive. Delle mie nuove compagne ho notato una cosa. Per la prossima stagione voglio conquistare la doppia cifra»

