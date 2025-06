AGCOM avverte su truffe di sanzioni per streaming illegali | ' Non pagate è una frode'

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) mette in guardia cittadini e utenti da truffe ingannevoli che circolano online, spacciandosi per un "Servizio clienti AGCOM – Piracy Shield". Queste comunicazioni fraudolente chiedono pagamenti per sanzioni inesistenti legate allo streaming illegale, tra cui una frode da 232 euro. È fondamentale essere vigili e riconoscere queste truffe per proteggere i propri diritti e denaro.

