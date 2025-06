Media Iran ' arrestato cittadino europeo è una spia'

Un cittadino europeo, accusato di essere una spia, è stato arrestato in Iran durante un periodo di crescente tensione tra Teheran e Israele. L'agenzia Tasnim ha riferito che l'uomo, che visitava il Paese come turista, avrebbe tentato di spiare aree sensibili nel sud-ovest. La notizia amplifica le tensioni internazionali e solleva interrogativi sulle implicazioni diplomatiche di questa vicenda. Ma cosa significa tutto ciò per le relazioni tra Iran e Europa?

Un cittadino europeo descritto come una "spia" è stato arrestato in Iran, ha riferito venerdì l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, nell'ottavo giorno di guerra tra la Repubblica Islamica e Israele. "Un cittadino europeo che voleva spiare aree sensibili del Paese" è stato arrestato nel sud-ovest del Paese, ha riferito Tasnim, senza specificare la sua nazionalità o la data dell'arresto. "Ha visitato il Paese come turista al momento del brutale attacco del regime sionista", ha detto Tasnim, riferendosi a Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media Iran, 'arrestato cittadino europeo, è una spia'

