Solo il 2% delle donne lavora in mare tour nel porto di Catania per promuovere il cambiamento

Solo il 2% delle donne lavora in mare: un dato che racconta molto sulle sfide di genere nel settore marittimo. Per promuovere il cambiamento, il tour promozionale dell’associazione Wista al porto di Catania offre un affascinante viaggio alla scoperta delle infrastrutture portuali della Sicilia orientale. Un’occasione per conoscere da vicino le opportunità e le storie di donne che stanno rivoluzionando il mondo marittimo.

Un "viaggio" alla scoperta delle infrastrutture portuali della Sicilia orientale quello promosso dall'associazione Wista (Women's International Shipping & Trading Association) in collaborazione con l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (Adsp), che ha aperto i porti di.

