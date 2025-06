Borsa | Europa tiene nel finale New York indecisa Milano +0,9%

Le borse europee chiudono in modo mista, con Francoforte e Milano in rialzo e Londra che gira in negativo, mentre Wall Street mostra segnali contrastanti. I timori di un’escalation nella guerra commerciale tra USA e Cina pesano sui semiconduttori, influenzando gli indici americani. La volatilità rimane alta, e il differenziale tra Btp e Bund si avvicina a 98,2 punti. In questo scenario incerto, gli investitori restano alla ricerca di segnali di stabilità e nuove opportunità .

Riducono il rialzo nel finale le principali borse europee, con i listini Usa contrastati (Dow Jones +0,18% e Nasdaq -0,55%). A cedere è il comparto dei semiconduttori, per i timori di un riacuirsi della guerra commerciale tra Usa e Cina. Francoforte (+1,33%) si conferma in testa, seguita da Milano (+0,9%), Madrid (+0,8%) e Parigi (+0,5%), mentre Londra -0,07%) gira in negativo. Risale a 98,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che cede 2,3 punti al 3,5% e quello tedesco in rialzo di 0,5 punti al 2,51%. Scende il dollaro sotto 0,87 euro e a 0,74 sterline insieme all'oro (-0,58% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa tiene nel finale, New York indecisa, Milano +0,9%

