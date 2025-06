È caccia al sostituto il Napoli ha in pugno un nuovo colpo | l’ultim’ora fa impazzire i tifosi

Il Napoli sta facendo parlare il calcio italiano con una serie di mosse strategiche e colpi di scena. Con ogni operazione, la squadra azzurra si avvicina sempre di più a costruire un organico all'altezza delle grandi competizioni nazionali ed europee. E ora, l’ultimo arrivo in casa partenopea ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, pronti a vivere una stagione da protagonisti. La rivoluzione è appena iniziata e il futuro promette grandi emozioni.

Il Napoli sogna grande e assieme alla società anche i tifosi possono farlo. Negli ultimi minuti, il club azzurro avrebbe chiuso un nuovo colpo. La rivoluzione in casa Napoli è partita e non si arresterà , almeno per qualche settimane. Ad oggi, il club azzurro ha una priorità assoluta: creare un organico competitivo sia in Italia che in Europa. Tale missione parte dalla porta, motivo per il quale il DS Manna starebbe chiudere un colpo in entrata proprio tra i pali. Il nome in pole è sempre uno: Vanja Milinkovic-Savic, ormai sempre più vicino ad approdare alla Corte del Vesuvio. Il Napoli punta Savic: Toro a caccia del sostituto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it