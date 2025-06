Caso Farfalle Emanuela Maccarani a processo per maltrattamenti C’è un’aggravante

Emanuela Maccarani, ex direttrice della ginnastica ritmica e figura di spicco dell'Accademia internazionale di Desio, si trova ora a fronteggiare un procedimento giudiziario che la coinvolge in un episodio di maltrattamenti aggravati: un’accusa grave, accentuata dal contesto minorile. Dopo aver patteggiato una squalifica sportiva di tre mesi, il suo nome ora si intreccia con una vicenda che pone sotto i riflettori il rispetto e la tutela dei più giovani.

Desio (Monza Brianza), 20 Giugno 2025 - Maltrattamenti aggravati dal fatto di averli commessi davanti a minorenni. Di questa accusa dovrà rispondere al Tribunale di Monza Emanuela Maccarani, l'ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica che ha appena patteggiato la squalifica per tre mesi per comportamento antisportivo davanti alla giustizia sportiva della Federginnastica. La ex responsabile dell'Accademia internazionale di Desio in Brianza delle Farfalle, licenziata lo scorso 26 marzo dal nuovo presidente di Federginnastica Andrea Facci, dovrà presentarsi il 22 settembre all'udienza preliminare dopo l'imputazione coatta disposta dalla gip monzese Angela Colella a carico della Procura di Monza, che invece aveva chiesto l'archiviazione sui presunti abusi psicologici denunciati nel 2022 dalle ex atlete Anna Basta e Nina Corradini per mancanza di abitualità della condotta contestata.

