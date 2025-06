Sangiuliano aveva ragione | Visto il caso Rexal Ford? Mi ha fatto fuori una lobby potente e corrotta

Gennaro Sangiuliano aveva ragione: il caso Rexal Ford rivela una lobby potente e corrotta che ha cercato di silenziare le sue denunce. L’ex ministro della Cultura, infatti, non ha esitato a criticare apertamente le ingiustizie nel mondo del cinema, sfidando un sistema ostile e corrotto che lo ha fatto pagare caro. Ma cosa si nasconde dietro il misterioso film fantasma di Francis Kaufmann?

«Ho denunciato con forza lo scandalo delle ruberie nel mondo del cinema. Ho cambiato il sistema trovando gigantesche resistenze da parte di una lobby tanto potente quanto corrotta che me l’ha fatta pagare». L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliaa senza mezzi termini. il caso del film fantasma di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, l’uomo al centro del giallo di Villa Phampili. Il fantomatico regista americano ha infatti ottenuto dal ministero della Cultura italiano (allora diretto dal ministro Pd Franceschini) oltre 800mila euro di tax credit per un film da lui diretto, che non ha mai visto la luce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it