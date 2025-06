Giro dell' Appennino | tutte le variazioni al percorso dei bus

Preparati a scoprire le novità sui trasporti durante il Giro dell’Appennino 2025! Martedì 24 giugno, alcune vie del centro, Valpolcevera e Cornigliano saranno temporaneamente chiuse, portando a variazioni di percorso per le linee bus coinvolte. Le modifiche, suddivise in diverse fasi, garantiranno comunque un servizio efficiente e sicuro. Resta aggiornato e pianifica i tuoi spostamenti con anticipo per vivere al meglio questa emozionante manifestazione!

