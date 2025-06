Deruta l' ex Essiccatoio di Casalina diventa polo per la cultura la ricerca e l' agricoltura

rinascimento, diventando un vibrante polo di cultura, ricerca e agricoltura. Questo storico ex essiccatoio, cuore pulsante di Deruta, ora ospita iniziative innovative e momenti di aggregazione, riaccendendo l’anima della comunità locale. Un esempio concreto di come il passato possa incontrare il futuro, trasformando un patrimonio prezioso in un catalizzatore di sviluppo e progresso.

L'Ex Essiccatoio di Casalina, un edificio storico di grande valore architettonico e culturale, è stato restituito alla comunità tramite un intervento di recupero e miglioramento sismico e trasformato in uno spazio multimediale. L'edificio, situato nel comune di Deruta, ha visto il suo pieno.

