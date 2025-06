Doppia manifestazione a Roma il 21 giugno percorsi dei cortei con strade chiuse e bus deviati

Il 21 giugno Roma si prepara a due importanti manifestazioni di protesta, entrambe alle 14, da Piazzale Ostiense e Piazza Vittorio Emanuele II. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi, sono previste chiusure stradali e deviazioni dei mezzi pubblici. Ecco tutti i dettagli sui percorsi e le modifiche alla mobilità che interesseranno i cittadini, invitando a pianificare gli spostamenti con anticipo e attenzione. Continua a leggere per restare aggiornati.

I due cortei di protesta in programma per sabato 21 giugno partiranno entrambi alle 14. Uno da piazzale Ostiense, l'altro da piazza Vittorio Emanuele II. Ecco i percorsi e le variazioni alla mobilità annunciate da Roma Capitale: dalle strade chiuse ai bus deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: roma - giugno - percorsi - cortei

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma - Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

Scopri il percorso della manifestazione del 21 giugno contro guerra e riarmo, contro la Nato e il genocidio in Palestina, per il disarmo. Guarda la mappa nei commenti! Appuntamento sabato 21 giugno alle ore 14:00 in piazza Vittorio Emanuele a Roma. Vai su Facebook

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 giugno; Manifestazioni per il 25 Aprile 2025 a Roma: orari, percorso dei cortei e strade chiuse; Uniti/e contro guerre e riarmo! Il 21 giugno si svolga una sola manifestazione – L’appello.

Manifestazione per Gaza a Roma il 7 giugno, il percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati - La manifestazione nazionale per Gaza organizzata dalle opposizioni, in particolare Pd, Avs e M5s, si terrà a Roma sabato, 7 giugno e partirà alle 14 ... fanpage.it scrive

Manifestazione contro il Riarmo il 21 giugno a Roma, chi partecipa e chi no: M5s e Avs in piazza - A Roma si terrà domani, 21 giugno, la manifestazione contro il riarmo europeo, lanciata dalle realtà che aderiscono alla campagna europea “Stop Rearm ... Scrive fanpage.it