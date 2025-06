Sms che invitano a contattare uffici Ulss 9 avverte | È una truffa

Attenzione! Recenti segnalazioni indicano che alcuni utenti stanno ricevendo SMS fraudolenti che invitano a contattare numeri come "895 895 XXX" sotto falsa identità dell'Ulss 9 Scaligera. Si tratta di una truffa in circolazione da mesi, già segnalata da altre aziende. Ricordiamo di non rispondere e di contattare immediatamente i nostri uffici per verificare qualsiasi richiesta sospetta: la sicurezza dei nostri cittadini è la nostra priorità.

Nei giorni scorsi, L'Ulss 9 Scaligera ha ricevuto segnalazioni da alcuni utenti in merito a sms ricevuti che invitano a "contattare i nostri uffici USI", allegando numeri come "895 895 XXX". «Si tratta in realtà di una truffa, in circolazione da alcuni mesi e già segnalata da altre aziende. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sms che invitano a "contattare uffici", Ulss 9 avverte: «È una truffa»

