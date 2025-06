Milano morto un 21enne su monopattino dopo schianto con un’auto | il luogo dell’incidente

Tragedia a Milano: un giovane di 21 anni perde la vita in un incidente tra monopattino e auto nel cuore della città. Un tragico scontro avvenuto in un’area centrale, rischia di scuotere ancora di più la comunità. La dinamica, ancora da chiarire, lascia senza parole e solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade urbane. La città si interroga: come possiamo prevenire queste tragedie?

Un ragazzo di 21 anni è morto a Milano dopo che il monopattino sul quale viaggiava si è scontrato con un’automobile. Secondo una prima ricostruzione della dinamica il monopattino proveniente dalla periferia del capoluogo lombardo stava percorrendo corso Sempione in direzione arco della pace. All’intersezione semaforizzata tra via Corso Canova e Sempione è stato urtato da una autovettura che procedeva a velocità sostenuta da via Canova in direzione Elvezia. A seguito dell’urto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri terminando contro il cordolo dello spartitraffico. Il giovane era nato a Milano e risiedeva a Cinisello. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, morto un 21enne su monopattino dopo schianto con un’auto: il luogo dell’incidente

In questa notizia si parla di: monopattino - milano - morto - 21enne

Schianto in monopattino a Milano nella notte: uomo grave in ospedale - Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Milano, lasciando un uomo di 30 anni in condizioni critiche.

Mahmoud Mohamed è morto lo scorso 20 maggio a Milano dopo essersi schiantato con lo scooter contro un semaforo. Il 21enne aveva visto una pattuglia della... Vai su Facebook

Muore un ragazzo di 21 anni sul monopattino, l'incidente a Milano: il luogo dello schianto; Milano, morto un 21enne su monopattino dopo schianto con un'auto: il luogo dell'incidente; Incidente monopattino-auto nella notte, muore 20enne a Milano.

Muore un ragazzo di 21 anni sul monopattino, l'incidente a Milano: il luogo dello schianto - Le indagini dovranno anche ricostruire se indossava il casco al momento dell'incidente. Secondo msn.com

Milano, morto un 21enne su monopattino dopo schianto con un'auto: il luogo dell'incidente - (LaPresse) Un ragazzo di 21 anni è morto a Milano dopo che il monopattino sul quale viaggiava si è scontrato con un'automobile. Da stream24.ilsole24ore.com