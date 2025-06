Appalti e favori Toma | Dimostrerò estraneità Opposizione | Resta problema politico

Dopo mesi di tensioni e incertezze, il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La revoca dei domiciliari rappresenta un primo passo verso la chiarezza, ma il problema politico e le accuse di favori e appalti continuano a far discutere. La sua estraneità sarà dimostrata: la strada è ancora lunga, ma questa vittoria personale apre nuove speranze per il futuro della città.

MAGLIE – Sollievo personale dopo i giorni di fuoco e fiducia di poter dimostrare la propria estraneità rispetto alle contestazioni della magistratura. Il sindaco di Maglie, Ernesto Toma, dopo la decisione del gip del tribunale di Lecce di revocare dopo tre mesi i domiciliari a lui e al suo vice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Appalti e favori, Toma: “Dimostrerò estraneità”. Opposizione: “Resta problema politico”

