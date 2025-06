Juventus Women Cambiaghi si presenta in bianconero | Prime sensazioni positive Delle mie nuove compagne ho notato una cosa Per la prossima stagione voglio conquistare quella doppia cifra

Michela Cambiaghi si presenta con entusiasmo e determinazione alla Juventus Women, portando con sé prime sensazioni positive e tanta voglia di emergere. La nuova attaccante ha già intuito un ambiente stimolante e compatto, pronto a raggiungere grandi traguardi. Con la mente rivolta a una doppia cifra di goal nella prossima stagione, Cambiaghi si prepara a scrivere un capitolo importante nel suo percorso e in quello della squadra.

Juventus Women, Cambiaghi si presenta: tutte le primissime sensazioni a riguardo da parte della nuova attaccante della bianconera. Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Michela Cambiaghi sono arrivate anche le primissime impressioni di Michela Cambiaghi. Ecco cos'ha detto la nuova attaccante della Juventus Women ai canali ufficiali bianconeri. PRIME SENSAZIONI – « Le prime sensazioni sono molto positive. È un mondo nuovo che non vedo l'ora di conoscere sempre di più, sono molto emozionata ed entusiasta ». CHE TIPO DI CALCIATRICE È CAMBIAGHI – « Tutti mi descrivono come una punta moderna. Mi piace attaccare la profondità alle spalle della difesa avversaria, legare il gioco fra centrocampo e attacco e chiudere l'azione in area di rigore sfruttando un gesto tecnico che sento mio come il colpo di testa.