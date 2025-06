Via Messina Marina quell' acqua che scorre vicino ai fili della corrente

In via Messina Marine, vicino all'istituto nautico, un tubo pendente rilascia un flusso costante di acqua che scorre pericolosamente vicino ai fili della corrente. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla possibilità di cortocircuiti o danni infrastrutturali. È fondamentale intervenire tempestivamente per evitare rischi e garantire un ambiente più sicuro per tutti i residenti e passanti.

In via Messina Marine, vicino all'istituto nautico, c'è un tubo pendente da cui esce molta acqua e quest'acqua finisce vicino ai fili della corrente.

