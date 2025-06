SoftBank maxi progetto sull’IA da 1.000 miliardi di dollari negli Usa

SoftBank si prepara a rivoluzionare il panorama tecnologico globale con un ambizioso progetto da 1.000 miliardi di dollari in Arizona, puntando tutto sull'intelligenza artificiale e la robotica. A pochi mesi dal coinvolgimento nel progetto Stargate da 500 miliardi di dollari, l’azienda giapponese dimostra ancora una volta la sua determinazione a guidare l’innovazione del futuro. L’iniziativa, destinata a cambiare le regole del gioco, segna un nuovo capitolo nella corsa all’innovazione.

SoftBank punta sempre piĂą forte sull’ IA. A pochi mesi dal suo coinvolgimento nel progetto Stargate da 500 miliardi di dollari annunciato da Donald Trump, l’azienda giapponese guarda ancora piĂą in alto. Secondo Bloomberg, che ha citato alcune fonti a conoscenza della situazione, sarebbe pensando di lanciare un complesso industriale da 1.000 miliardi di dollari in Arizona per sviluppare l’ intelligenza artificiale e la robotica. L’iniziativa, denominata provvisoriamente Crystal Land, sembra ancora allo stadio iniziale, ma prevedrebbe anche la partnership del produttore di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (il cui ruolo non è però ancora chiaro) e l’ amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - SoftBank, maxi progetto sull’IA da 1.000 miliardi di dollari negli Usa

