Nel cielo di Sondrio vola un ponte

maestria e precisione dai nostri esperti, che hanno trasformato un semplice intervento di manutenzione in un vero e proprio spettacolo di ingegneria e ingegno. Un evento che ha catturato l’attenzione e il cuore di tutta la comunità , pronta a raccontare questa giornata memorabile di progresso e speranza.

CuriositĂ , stupore e qualche telefonino alzato per immortalare il momento: questa mattina, venerdì 20 giugno, tanti sondriesi si sono fermati a osservare il sollevamento e lo spostamento della vecchia travata del ponte ferroviario sul torrente Mallero. Un’operazione spettacolare, condotta con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Nel cielo di Sondrio "vola" un ponte

