Avs dura contro Guido Castelli | Pensi al Cis dei comuni del cratere anziché fare le liste per Acquaroli

AVS si schiera con forza contro Guido Castelli, sottolineando come il Cis dei comuni del cratere rappresenti un fallimento annunciato e un’occasione storica persa. Invece di impegnarsi in campagne elettorali, la priorità dovrebbe essere il reale riscatto delle aree colpite. Sono state queste le parole di una voce critica che non si ferma: il momento richiede azioni concrete e non slogan, perché il futuro del territorio non può più aspettare.

ANCONA – «Un fallimento annunciato, un’occasione storica tradita. Il Contratto istituzionale di sviluppo, il Cis, per le aree del cratere rischia oggi di diventare il simbolo più amaro dell’inefficienza e dell’inadeguatezza istituzionale del centrodestra al governo» Sono state queste le parole. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Avs dura contro Guido Castelli: «Pensi al Cis dei comuni del cratere anziché fare le liste per Acquaroli»

In questa notizia si parla di: cratere - dura - guido - castelli

Sisma 2009 e 2016: protocollo tra Castelli e Soprintendenze, 20,5 milioni per la digitalizzazione delle pratiche edilizie; Verso nuovo prezzario unico per il cratere post sisma 2016. Ance all’incontro col Commissario straordinario Castelli; Primo Maggio in Umbria, il commissario Castelli: Cantieri del cratere sismico diventano laboratorio per la sicurezza.

Giro: Castelli, riflettori sul cratere sismico - Prima della tappa del Giro d'Italia, anche l'assessore regionale Guido Castelli, da sempre appassionato ... Lo riporta ansa.it

Post sisma, Abodi 'c'è un cratere umano che deve essere curato' - "Dobbiamo rispondere con opportunità concrete, canali e linguaggi compatibili con il modo dei giovani di affrontare la vita", ha sottolineato Abodi. Riporta msn.com