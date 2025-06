L’oro della laguna a Ca’ Pesaro | l’arte di Antonello Viola tra vetro luce e memoria

Scopri l’incanto dell’arte di Antonello Viola, un viaggio tra vetro, luce e memoria che trasforma Ca’ Pesaro in un arcipelago intimo e suggestivo. Dal 20 giugno al 28 settembre, immergiti in una mostra che unisce astrazione lirica, indagine pittorica e tensione spirituale, rivelando un universo di emozioni e riflessioni. Un’esperienza da non perdere per apprezzare l’arte in tutta la sua profondità.

Un arcipelago intimo e personale prende forma nelle sale Dom Pérignon di Ca’ Pesaro, dal 20 giugno al 28 settembre, tra astrazione lirica, indagine pittorica e tensione spirituale: nella mostra personale di Antonello Viola, curata da Elisabetta Barisoni, le opere su vetro ispirate a terre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - "L’oro della laguna" a Ca’ Pesaro: l’arte di Antonello Viola tra vetro, luce e memoria

In questa notizia si parla di: pesaro - antonello - viola - vetro

In corso a Ca’ Pesaro #Venezia la presentazione della mostra ANTONELLO VIOLA. L’oro della laguna Il progetto espositivo, pensato appositamente per le sale al secondo piano del museo, vede allestita una speciale selezione di dipinti ad olio su vetro e su c Vai su X

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno, il Museo sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00). Ca’ Pesaro – Galleria internazionale d’Arte Moderna Collezione Permanente I piano Vai su Facebook

L’oro della laguna a Ca’ Pesaro: l’arte di Antonello Viola tra vetro, luce e memoria; La Venezia di Antonello Viola, tra luce, cielo e acqua, a Ca’ Pesaro; L’oro della laguna: Antonello Viola a Ca’ Pesaro tra luce, memoria e spiritualità.

"L’oro della laguna" a Ca’ Pesaro: l’arte di Antonello Viola tra vetro, luce e memoria - Un arcipelago intimo e personale prende forma nelle sale Dom Pérignon di Ca’ Pesaro, dal 20 giugno al 28 settembre, tra astrazione lirica, indagine pittorica e tensione spirituale: nella mostra person ... Come scrive veneziatoday.it

L’oro della laguna: Antonello Viola a Ca’ Pesaro tra luce, memoria e spiritualità - VENEZIA – Un arcipelago immaginario, fatto di luce, vetro e memoria, si svela nelle sale Dom Pérignon di Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna. Scrive ilnuovoterraglio.it