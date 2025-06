Calcio vietato nel lungomare di Pesaro il sindaco | Questione di sicurezza e decoro

A Pesaro, il divertimento in strada si trasforma in motivo di preoccupazione: il sindaco Andrea Biancani ha firmato un'ordinanza per vietare il calcio nel lungomare, puntando a garantire sicurezza e decoro. Mentre i locali lungo viale Trieste si animano la sera, alcuni giovani trovano comunque modo di reinventare il gioco. Quale sarĂ il nuovo equilibrio tra libertĂ e ordine? La risposta potrebbe cambiare il volto della cittĂ ...

Pesaro 20 giugno 2025 - Hotel pieni, di sera lungo viale Trieste tutti i locali hanno i tavoli apparecchiati in mezzo alla strada per accogliere i clienti, ma evidentemente a rompere le uova nel paniere sono i ragazzini che prendono la. palla al balzo per iniziare a giocare a calcio in mezzo alla strada. E qualcuno deve aver protestato in Comune perchĂ© il sindaco Andrea Biancani ha sfornato una ordinanza per vietare di giocare a calcio sulla strada, e altre azioni simili, in viale Trieste e nelle piazze pubbliche ad alta frequentazione turistica "perchĂ© se proprio hanno voglia di sfogarsi vanno a giocare sulla sabbia e non in mezzo al viale", dice il primo cittadino.