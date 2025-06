Giro di Svizzera 2025 tappa 6 | vince Meeus Ordine d' arrivo e classifica generale

La tappa 6 del Giro di Svizzera 2025 a Neuhausen am Rheinfall si conclude con un'imprevedibile vittoria di Jordi Meeus, che si aggiudica il secondo successo stagionale e si porta in testa alla classifica generale. Dopo una lunga fuga tra i favoriti e un duello appassionante, il corridore belga ha saputo sfruttare ogni attimo per conquistare il podio. La corsa si infiamma, lasciando gli appassionati con l'attenzione rivolta alle prossime sfide.

Neuhausen am Rheinfall (Svizzera), 20 giugno 2025 - La tappa 6 del Giro di Svizzera 2025 offre ai velocisti l'ultima chance per mettersi in mostra: dopo un lungo inseguimento alla fuga di giornata, nella quale c'erano l'ex maglia gialla Romain Grégoire e gli idoli di casa Mauro Schmid e Stefan Kung, oltre ad Harry Sweeny, a spuntarla è Jordi Meeus, che trova il secondo successo stagionale battendo Davide Ballerini in un giorno praticamente di transizione per gli uomini di una classifica generale ancora guidata da Kévin Vauquelin. La tappa 7, la Neuhausen am Rheinfall-Emmetten di 207,3 km, riporterà il gruppo in salita grazie a 3 GPM da scalare, compreso quello che conduce all'arrivo, per 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro di Svizzera 2025, tappa 6: vince Meeus. Ordine d'arrivo e classifica generale

