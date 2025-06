Putin ' uccidere Khamenei? Spero sia solo retorica'

Le tensioni internazionali continuano a salire, alimentate da dichiarazioni che minacciano la stabilità globale. Vladimir Putin ha espresso speranza che le parole sulla possibilità di assassinare leader di altri Paesi restino solo retorica, ma il rischio di escalation rimane palpabile. In un contesto già delicato, questa dichiarazione solleva interrogativi importanti sulla direzione delle relazioni internazionali e sulla pace mondiale. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche geopolitiche in questa fase critica.

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sperare che le dichiarazioni dei leader di alcuni Stati sulla possibilità di assassinare i leader di altri Paesi rimangano "puramente al livello di retorica". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Putin ha così risposto a una domanda sulle dichiarazioni di Israele sulla possibilità che venga uccisa la Guida suprema iraniana Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin, 'uccidere Khamenei? Spero sia solo retorica'

L'annuncio di Netanyahu: «Controlliamo i cieli dell'Iran». Israele: Khamenei è un obiettivo. Trump parla con Putin: «Stop alle guerre»?LIVE - La rappresaglia di Teheran: tre morti e 14 feriti in Galilea - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo livello con raid massicci, risposte aeree e minacce di escalation.

"La battaglia ha inizio": con queste parole la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha replicato alle minacce del presidente americano, Donald Trump, che ha intimato a Teheran di accettare "una resa incondizionata".

