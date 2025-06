Medio Oriente continuano gli scambi di missili tra Iran e Israele

La tensione tra Iran e Israele continua a salire nel cuore del Medio Oriente, dove il conflitto si svolge ormai da 623 giorni su scenari sempre più complessi. Una nuova ondata di missili iraniani ha colpito Israele, causando feriti e danni ingenti, mentre le ritorsioni israeliane a Teheran si intensificano. In questo contesto di escalation, gli Stati Uniti confermano il loro impegno per la stabilità regionale, ma cosa riserva il futuro in questa zona infuocata?

In Medio Oriente siamo al giorno 623 di guerra su scenari diversi. C'è stata una nuova ondata di missili iraniani (almeno 20) su Israele. I soccorritori hanno ricevuto molte segnalazioni di impatti e danni in tutto il Paese. Tuttavia in precedenza lo Stato ebraico aveva effettuato diversi raid a Teheran, colpendo decine di obiettivi. Un missile iraniano ha causato diversi feriti e ingenti danni a Beer Sheva. Gli Stati Uniti confermano di aver avviato contatti diretti diplomatici con la Repubblica Islamica e Donald Trump frena sulla possibilità di attaccare direttamente l'Iran assieme allo Stato ebraico.

In questa notizia si parla di: medio - oriente - israele - continuano

