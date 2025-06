Morani Pd attacca il sondaggio che dà Fdi in vantaggio nelle Marche Tecnè | Solite polemiche politiche

Nel vivace scenario politico delle Marche, il recente sondaggio Dire-Tecnè accende i riflettori sulla corsa alla presidenza regionale. Con Matteo Ricci leggermente behind rispetto a Francesco Acquaroli, le dinamiche si fanno ancora più interessanti tra interviste e polemiche. In un clima di confronto acceso, ogni dato diventa spunto per analizzare le strategie e le sfide dei protagonisti. La campagna elettorale si infiamma: quale sarà il prossimo capitolo di questa competizione?

Qualche intervista, solite polemiche. Secondo un sondaggio sondaggio Dire-Tecnè, il gradimento per il candidato di centrosinistra Matteo Ricci alla presidenza della regione Marche è lievemente inferiore di quello di Francesco Acquaroli, governatore uscente e meloniano. Parliamo di qualche distacco fra i due, a partire da alcune interviste elettorali effettuate nell'arco di due giorni (18 e 19 giugno). Ma tanto è bastato all'ex deputata del Partito democratico Alessia Morani per parlare di “propaganda della destra” sul suo profilo Instagram. La dem (che in caso di elezione di Ricci prenderebbe il suo scranno a Bruxelles), ha detto che il sondaggio è stato “commissionato da un noto spin doctor della destra”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Morani (Pd) attacca il sondaggio che dà Fdi in vantaggio nelle Marche. Tecnè: “Solite polemiche politiche”