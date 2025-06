Meteo a Roma nel weekend | dopo il caldo possibili piogge

Come prepararsi al meglio per affrontare le variazioni meteorologiche di Roma? Dopo giorni di caldo torrido con massime oltre i 34°C, il weekend porta una sorpresa: temporali e un calo termico, seguiti da un clima nuovamente soleggiato e caldo. Resta con noi per scoprire come adeguare i tuoi piani e vivere appieno questa alternanza di meteo nella Città Eterna!

Un tempo stabile fino a sabato 21 giugno con massime anche oltre i 34 gradi. Poi il giorno successivo possibili temporali e un breve calo della temperatura. A seguire, tempo nuovamente asciutto e soleggiato con temperature in aumento. Queste le previsioni per il weekend nella Capitale. Come. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Meteo a Roma nel weekend: dopo il caldo possibili piogge

Arriva la pioggia, previsti "forti temporali con possibili danni": scatta una allerta meteo 'gialla' - Dopo un inizio di settimana caratterizzato da sole e temperature elevate, si annunciando cambiamenti atmosferici significativi.

Caldo, a Roma tregua di inizio settimana: possibili temporali, giù le temperature https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/16/news/meteo_roma_lazio_temporali_temperature_caldo-424672881/?rss&ref=twhl… Vai su X

Domani Giovedì 19 Giugno torna il bollino giallo per la capitale!! Prevista una temperatura massima di 33-34 gradi? Evitate se possibile di esporvi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00). Meteo Roma #Allertaca Vai su Facebook

Meteo Roma: oggi sole e caldo, Venerdì 20 poco nuvoloso, Sabato 21 sole e caldo - Giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperatura minima 19°C, massima 34°C ... Si legge su ilmeteo.it

Meteo, caldo intenso, poi violenti temporali e maltempo: le regioni colpite nel weekend - L'instabilità regnerà sovrana ancora su parte del nostro Paese: domani violenti e temporanei rovesci si abbatteranno in diverse regioni del Centro, discorso ... Lo riporta fanpage.it